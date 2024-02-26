Глава Генштаба РФ Герасимов "посетил фронт": россияне показали неубедительное видео

Российский генерал якобы вручил награды россиянам, которые особо отличились в захватнической войне против Украины

Минобороны России заявило, что начальник Генштаба ВС РФ якобы посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне боевых действий в Украине. Ведомство опубликовало видео, но идентифицировать локацию по нему невозможно.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции (так в России называют войну против Украины, − ред.)", — сообщает Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве отметили, что Герасимов якобы побывал в командном пункте, где заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне его ответственности и порядке дальнейших действий. Кроме того, он вручил оккупантам награды.

При этом, по видео невозможно понять, был ли на самом деле Герасимов на фронте и если да, то где именно. Сначала его показали в самолете, а потом внутри какого-то помещения, которое может находиться где угодно.

Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации.



Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военным.



Видео Минобороны РФ pic.twitter.com/hGn2drM5En — RT на русском (@RT_russian) February 26, 2024

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале августа прошлого года также сообщалось, что Герасимов якобы посетил фронт на Запорожском направлении. Однако, как и сейчас, идентифицировать, где на самом деле снято видео, опубликованное тогда минобороны РФ, было невозможно.