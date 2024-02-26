Война — день 733: оккупанты продвигаются на Авдеевском направлении и обстреливают мирные города

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а бои, как и прежде, идут по всей линии фронта. Наиболее активно россияне атакуют на востоке страны, пытаясь воспользоваться импульсом после выхода ВСУ из Авдеевки. Впрочем, по мнению украинских властей вскоре захватчикам придется отойти на перегруппировку, чтобы к концу весны или летом провести еще одну попытку масштабного наступления. В то же время украинские спецслужбы говорят, что 2024-й года будет весьма "интересным" и обещают оккупантам много "сюрпризов" как на суше, так и в море.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

15:00 На Таврическом направлении враг наращивает количество авиаударов и штурмовых действий, в районе Авдеевки украинскими силами осуществляется усиление линии обороны, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери", — написал он в Telegram-канале.

14:00 Президент Чехии Петр Павел считает, что диктатор России Владимир Путин после президентских выборов в марте 2024 будет стремиться достичь хотя бы полного контроля над Донбассом.

13:00 Двое мужчин получили ранения при обстреле села Приморское в Запорожской области из российской артиллерии.

12:00 Украина может завершить войну на своих условиях. Но украинцы должны бороться — заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма.

"Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за совершенное. Но чтобы это было, мы должны бороться…Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права — силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, — право жить в своем доме…Я благодарен всем, кто не забывает о Крыме, кто помогает нашим усилиям по Крыму. Кто помогает нашим воинам. Кто борется в Крыму против оккупантов. Кто не отдает собственную душу российскому злу. Кто помогает освобождать людей, которые были репрессированы российским режимом, кто поддерживает этих людей и сохраняет их веру — веру в справедливость, в ее силу, в Украину. Возвращение всех наших пленных, возвращение всех депортированных из Украины, возвращение крымских политических заключенных является нашим безусловным приоритетом".

11:00 На юге Украины наблюдается высокая активность вражеских разведывательных беспилотников. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, это вызвано уничтожением российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

10:00 В ночь на 26 февраля враг атаковал Харьковщину беспилотниками и ракетами, сообщила прессслужба Харьковской областной прокуратуры. Так, около 2:20 вражеские БПЛА ударили по территории неработающей базы отдыха в с. Скрипаи Чугуевского района. Разрушены пять домов, еще два — повреждены. Произошел пожар.

25 февраля примерно в 23:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре поселка Песочин. Повреждены здания предприятия, ангары с зерном, трактор, легковые и грузовые автомобили. По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

09:00 В ночь на 26 февраля армия РФ атаковала Юнакивскую громаду в Сумской области управляемыми авиабомбами. Зафиксировано 4 взрыва.

"Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека – супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 – повреждены. На месте работают все необходимые службы", — сообщает Сумская ОВА.

РФ продолжает свое наступление после захвата Авдеевки. На минувших выходных враг атаковал в направлениии сразу нескольких населенных пунктов.

По данным мониторингово сообщества Deep State, 25 февраля оккупанты провели 4 атаки в районе Степового. Их все удалось отбить.

"Неприятный момент был с прорывом к Бердичеву, но его удалось отразить также. Позавчера был накат южнее Степного, наши успешно отразились", — говорится в сообщении.

Также враг пытался закрепиться в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького.

"Ситуация на территории этих населенных пунктов уточняется. Южнее Северного враг наступал также, имел частичный успех", — утверждают аналитики.

08:00 В ночь на 26 февраля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя ОКР С-300, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной — Х-31П и 14-ю ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили три управляемых авиационных ракеты Х-59 и 9 "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

07:00 За предыдущие сутки, 25 февраля, на фронте произошло 95 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак, как сообщает Генштаб ВСУ в утреннем обращении, были отбиты под Марьинкой.

06:00 Утро! Собрали вам несколько новостей, которые вы могли проспать:

Россия проигнорировала вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину во избежание обсуждения полной неспособности российского террористического режима достичь заявленных целей, несмотря на огромные потери;

проиранские террористы из "Ансар Аллах" (хуситы) в очередной раз атаковали гражданское судно в Аденском заливе;

министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Запад сделал недостаточно для поддержки Украины;

президент США Джозеф Байден планирует встретиться с лидерами Конгресса США, чтобы обсудить с ними вопросы оказания помощи американским союзникам;

Украине, по оценкам экспертов, удалось модернизировать очень старые ракеты 5В28, предназначенные для стрельбы из комплексов С-200. Это позволило ей доставать российские самолеты на таких расстояниях, где им не грозит даже американский ЗРК Patriot;

лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Соединенные Штаты Америки не бросят Украину и продолжат оказывать ей военную и финансовую помощь;

05:00 Воздушных тревог нет, в украинском небе все спокойно.

03:00 Несколько российских беспилотников пытались прорваться через Харьковскую область, но были уничтожены. По состоянию на данный момент беспилотников в небе уже нет.

01:00 Российских беспилотников в небе не фиксируется. Для южных и восточных областей объявляли ракетную тревогу.

00:00 В результате российского обстрела Днепра были повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Двое мужчин и две женщины получили ранения.

Информацию за 23 февраля смотрите по ссылке: Война — день 730: сбитие новейшего А-50У в России и новая атака против Украины

О том, что происходило 24 февраля, читайте в материале: Война — день 731: Россия и Украина обмениваются атаками на вторую годовщину вторжения

С ситуацией в Украине за 25 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 732: оккупанты штурмуют под Марьинкой, но несут серьезные потери