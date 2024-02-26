Війна — день 733: окупанти просуваються на Авдіївському напрямку та обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а бої, як і раніше, точаться по всій лінії фронту. Найбільш активно росіяни атакують на сході країни, намагаючись скористатися імпульсом після виходу ЗСУ з Авдіївки. Втім, на думку української влади, незабаром загарбникам доведеться відійти на перегрупування, щоб до кінця весни чи влітку провести ще одну спробу масштабного наступу. Водночас українські спецслужби кажуть, що 2024-й буде дуже "цікавим" і обіцяють окупантам багато "сюрпризів" як на суші, так і в морі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

15:00 На Таврійському напрямку ворог нарощує кількість авіаударів та штурмових дій, в районі Авдіївки українськими силами здійснюється посилення лінії оборони, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян і завдати йому найбільших втрат", — написав він у Telegram-каналі.

14:00 Президент Чехії Петр Павел вважає, що диктатор Росії Володимир Путін після президентських виборів у березні 2024 року прагнутиме досягти хоча б повного контролю над Донбасом.

13:00 Двоє чоловіків отримали поранення під час обстрілу села Приморське на Запоріжжі з російської артилерії.

12:00 Україна може завершити війну за своїх умов. Але українці мають боротися – заявив президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня спротиву окупації Криму.

"Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися… Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі…Я вдячний усім, хто не забуває про Крим, хто допомагає нашим зусиллям щодо Криму. Хто допомагає нашим воїнам. Хто бореться у Криму проти окупантів. Хто не віддає власної душі російському злу. Хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру – віру у справедливість, у її силу, в Україну. Повернення всіх наших полонених, повернення всіх депортованих з України, повернення кримських політичних вʼязнів є нашим безумовним пріоритетом".

11:00 На півдні України спостерігається висока активність ворожих розвідувальних безпілотників. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, це викликано збиттям російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

10:00 У ніч проти 26 лютого ворог атакував Харківщину безпілотниками та ракетами, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Так, близько 02:20 ворожі БПЛА вдарили по території непрацюючої бази відпочинку у с. Скрипаї Чугуївського району. Зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено. Сталась пожежа.

25 лютого приблизно о 23:00 збройні сили РФ завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин. Пошкоджено будівлі підприємства, ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

09:00 У ніч проти 26 лютого армія РФ атакувала Юнаківську громаду на Сумщині керованими авіабомбами. Зафіксовано 4 вибухи.

"Попередньо, в результаті авіаудару загинуло двоє людей — подружжя, яке знаходилося вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено. На місці працюють усі необхідні служби", — повідомляє Сумська ОВА.

РФ продовжує свій наступ після захоплення Авдіївки На минулих вихідних ворог атакував у напрямку відразу кількох населених пунктів.

За даними моніторингової спільноти Deep State, 25 лютого окупанти провели 4 атаки в районі Степового. Всі їх вдалося відбити.

"Неприємний момент був з проривом до Бердичів, але його вдалося відбити також. Позавчора був накат південніше Степового, наші успішно відбилися", — йдеться в повідомленні.

Також ворог намагався закріпитися в крайніх будинках в Орлівці та в околицях Тоненького.

"Ситуація біля цих населених пунктів уточнюється. Південніше Сєверного ворог наступав також, мав частковий успіх", — стверджують аналітики.

08:00 У ніч проти 26 лютого росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома ЗКР С-300, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П та 14-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

07:00 За попередню добу, 25 лютого, на фронті відбулось 95 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак, як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зверненні, було відбито під Мар’їнкою.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати

Росія проігнорувала другу річницю початку повномасштабного вторгнення в Україну, щоб уникнути обговорення повної нездатності російського терористичного режиму досягти заявлених цілей попри величезні втрати;

проіранські терористи з "Ансар Аллах" (хусити) вчергове атакували цивільне судно в Аденській затоці;

міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Захід зробив не достатньо для підтримки України;

президент США Джозеф Байден планує зустрітися з лідерами Конгресу США, щоб обговорити з ними питання надання допомоги американським союзникам;

Україні, за оцінками експертів, вдалось модернізувавши дуже старі ракети 5В28, які призначені для стрільби з комплексів С-200. Це дало їй можливість діставати російські літаки на таких відстанях, де їм не загрожує навіть американський ЗРК Patriot;

лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сполучені Штати Америки не кинуть Україну, та продовжать надавати їй військову та фінансову допомогу;

05:00 Повітряних тривог немає, в українському небі все спокійно.

03:00 Кілька російських безпілотників намагалися прорватися через Харківську область, але були знищені. Станом на зараз безпілотників у небі вже немає.

01:00 Російських безпілотників у небі не фіксується. Для південних та східних областей оголошували ракетну тривогу.

00:00 Внаслідок російського обстрілу Дніпра було пошкоджено 10 приватних будинків та кілька автомобілів. Двоє чоловіків та дві жінки отримали поранення.

Інформацію за 23 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 730: збиття новітнього А-50У в Росії та нова атака проти України

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 731: Росія та Україна обмінюються атаками на другу річницю вторгнення

Із ситуацією в Україні за 25 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 732: окупанти штурмують під Мар’їнкою, але зазнають серйозних втрат