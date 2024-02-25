У ЗСУ пояснили ситуацію з виходом з н.п. Ласточкине: подробиці (карта)

В ОСУВ "Таврія" розповіли про ситуацію на фронті на Донеччині

У неділю, 25 лютого, стало відомо, що підрозділи Сил оборони України на Авдіївському напрямку відійшли на західну околицю Ласточкиного. За населений пункт тривають бої.

Про це у коментарі УП розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", — зазначив він.

с. Ласточкине в Донецькій області. Фото - deepstatemap

Лиховій також додав, що ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях ЗСУ.

Варто зазначити, що раніше з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.

Також зʼявилась інформація від військових Збройних Сил України, що вони дійсно відійшли від населеного пункту. Про це написав боєць 24 окремої штурмової бригади у Telegram.

"Сили оборони відійшли з н.п. Ласточкине, щоб уникнути перекриття логічних шляхів і збереження особового складу", — йдеться у повідомленні.

Українські оборонці зауважують, що ситуація в самому селищі була не настільки поганою, як на флангах. Адже вони були під контролем противника.

Раніше "Телеграф" писав, що зараз відбувається під Авдіївкою. Ситуація на лінії зіткнення досить динамічна.