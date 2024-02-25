"Авдіївка – це перший крок": депутат назвала міста, які може захопити РФ, серед них обласний центр

Це, на думку депутата, може статися через брак допомоги

Після відходу з Авдіївки Україна тепер має шанс втратити й інші міста. Серед них навіть Харків.

Таку думку висловила народний депутат Тетяна Устинова у коментарі для Deutsche Welle. На її думку, наступною великою ціллю РФ може бути Куп’янськ (Харківська область).

"Авдіївка — це перший крок, як буде виглядати Україна. Тому що після Авдіївки буде Куп'янськ, і, на жаль, наступний — Харків. Харків — це друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, в нас будуть дуже високі шанси втратити Харків. І знову, якщо не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів і якщо ми не отримаємо ракети більшої дальності, якщо в нас не буде F-16, обіцяних F-16, цього літа, на жаль, в нас буде величезна проблема", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ відійшли з ще одного населеного пункту під Авдіївкою.