"Їхні БМП чавлять своїх": РФ під Авдіївкою не шкодує ні техніки, ні живої сили

Ворог втрачає велику кількість того, що відновити складно

Війська РФ продовжують спроби відшукати слабкі місця в обороні Сил оборони України під Авдіївкою. Для цього ворог не шкодує ні живої сили, ні військової техніки.

Про це повідомив пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Олександр Бородін в ефірі "Єдиних новин". Він зазначив, що хоч росіяни постійно ведуть штурмові дії, десантуються з техніки та прагнуть якомога ближче підійти до українських позицій, проте успіху не мають.

За його словами, ситуація під Авдіївкою на відміну від боїв в Бахмуті відрізняється. Ворог втрачає те, що відновити складно.

"Якщо на Бахмуті вони економили сильно техніку і намагались зеками це перекрити, то тут вони підставляють і техніку. Ми її нищимо, відчувається важливість цих штурмових дій, ймовірно, для політичного керівництва. Вони втрачають велику кількість того, що відновити складно", — розповів Бородін.

Попри великі втрати росіяни не полишають спроб штурмів. Окупанти інтенсивно використовують артилерію, FPV-дрони, а ось КАБами працювати стали менше.

Також Олександр Бородін додав, що зараз ворог досить добре екіпірован, це не чмобіки і не зеки, але відношення до бійців не змінилось. Тому у боях російські БМП чавлять своїх.

"Це не зеки і не чмобіки, вони досить добре екіпіровані, плюс у них є вогнева підтримка. Але відношення до них залишились в цілому таким самим — закидають групу, її знищують, вони одразу закидають наступну. Їхні БМП чавлять своїх, як вони воювали, так і воюють в цьому плані", — резюмував Бородін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що втрати РФ в боях за Авдіївку склали понад 47 тисяч російських солдатів.