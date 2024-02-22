Ворог штурмує накатами, не шкодуючи людей: у легендарній бригаді показали відео боїв під Авдіївкою

Минулої ночі ворог кілька разів атакував позиції ЗСУ під Авдіївкою

Російські солдати після захоплення Авдіївки продовжують штурмувати позиції Сил оборони у цьому районі. Військові Третьої штурмової бригади відбили безліч атак ворога і завдали йому серйозних втрат.

Відео одного із таких боїв поділилися у Telegram-каналі бригади. Бійці Третьої штурмової продовжують утримувати позиції під Авдіївкою.

Росіяни спробували захопити позиції українських військових і висадили кілька разів десант впритул до окопів. Однак ці спроби не мали успіху. Воїни Третьої штурмової одразу викликали вогневу підтримку і місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія та дрони.

До того ж російських солдатів, що вижили, тиснули свої ж на БМП, яка доставляла підкріплення. Вцілілі сили росіян намагалися захопити окопи штурмовиків, але були вбиті в ближньому бою.

За ніч було вбито 35 російських солдатів, а ще дев’ятьох взято в полон. Це вдалося зробити силами бійців 1-го мехбату, ПТ батальйону, ЗРАДн, "Команди Постріл", а також бійців 2-го штурмбату з РУП "Шершень", пілотів 1-го штурмбату, 1-го мехбату, 2-го мехбату та БпАК Третьої штурмової бригади.

"Епізод нічного бою, розвал ворога касетними боєприпасами та скидами – у цьому відео. Наразі Третя окрема штурмова бригада продовжує стримувати сили ворога під Авдіївкою ", — зазначили у пресслужбі бригади.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки солдатів РФ втратила в боях за Авдіївку. Справжні втрати можуть бути в рази вищими, ніж офіційні дані.