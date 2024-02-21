У ЗСУ відреагували на інформацію західних ЗМІ про "тисячу полонених" під час виходу з Авдіївки

Росія розповсюджує дезінформацію на світовому рівні

Українські військові спростували інформацію американського The New York Times про те, що під час виходу з Авдіївки в полон потрапили до тисячі воїнів ЗСУ. Світове ЗМІ звинуватили у поширенні російських фейків.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Ліховий. У коментарі hromadske він додав, що ЗМІ зі світовим ім’ям посилається на неправдиві джерела.

"Ті джерела, на які вони посилаються, абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж", — наголосив Дмитро Ліховий.

Він додав, що Росія продовжує вести війну проти України не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Пропагандисти розповсюджують фейки, які підхоплюють "авторитетні світові ЗМІ".

Начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" наголосив, що на сьогодні немає підтверджених даних про "сотні та тисячі українських полонених". Дмитро Ліховий вкотре закликав не вірити дезінформації, а довіряти лише даним з офіційних джерел.

Нагадаємо, що 20 лютого The New York Times видало статтю, в якій було сказано, що в полон до росіян при виході з Авдіївки потрапили нібито від 850 до 1000 військовослужбовців України. Джерелом інформації послужили двоє неназваних солдатів, а деякі західні чиновники визнали цю оцінку реалістичною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія РФ штурмує Ласточкине після того, як захопила Авдіївку. Ворог кинув на цю ділянку фронту велику кількість військової техніки та особового складу.