ЗСУ відійшли від ще одного населеного пункту під Авдіївкою: подробиці (карта)

Ситуація на флангах була критичною

Після захоплення Авдіївки російські військові окупували населений пункт Ласточкине у суботу, 24 лютого. Це видно на мапі Deep State.

Також зʼявилась інформація від військових Збройних Сил України, що вони дійсно відійшли від населеного пункту. Про це написав боєць 24 окремої штурмової бригади у Telegram.

"Сили оборони відійшли з н.п. Ласточкине, щоб уникнути перекриття логічних шляхів і збереження особового складу", — йдеться у повідомленні.

Українські оборонці зауважують, що ситуація в самому селищі була не настільки поганою, як на флангах. Адже вони були під контролем противника.

За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак ворога за попередню добу. Це сталося в районах населених пунктів Ласточкине, Сєвєрне та Первомайське.

Зауважимо, що у пʼятницю, 23 лютого, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що українські сили навпаки мають певні успіхи під Авдіївкою, адже їм вдалось зайняти деякі позиції. Проте він наголосив, що лінія фронту на цьому напрямку дуже динамічна, зокрема й через значну концентрацію контактних боїв.

Раніше "Телеграф" писав, що на Авдіївському напрямку російські окупанти здобули посилення. Вони намагались досягти певних успіхів на фронті до важливих дат — 23 та 24 лютого.