ВСУ отошли от еще одного населенного пункта под Авдеевкой: подробности (карта)

Ситуация на флангах была критической

После захвата Авдеевки русские военные оккупировали населенный пункт Ласточкино в субботу, 24 февраля. Это видно на карте Deep State.

Также появилась информация от военных Вооруженных Сил Украины, что они действительно отошли от населенного пункта. Об этом написал боец 24-й отдельной штурмовой бригады в Telegram.

"Силы обороны отошли с н.п. Ласточкино во избежание перекрытия логических путей и сохранения личного состава", — говорится в сообщении.

Украинские защитники отмечают, что ситуация в самом поселке была не столь плохая, как на флангах. Они ведь были под контролем противника.

По данным утреннего возведения Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 9 атак врага за предыдущие сутки. Это произошло в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

Заметим, что в пятницу, 23 февраля, пресс-секретарь ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что украинские силы наоборот имеют определенные успехи под Авдеевкой, ведь им удалось занять некоторые позиции. Однако он подчеркнул, что линия фронта в этом направлении очень динамична, в том числе из-за значительной концентрации контактных боев.

Ранее "Телеграф" писал, что на Авдеевском направлении российские оккупанты получили подкрепление. Они пытались добиться определенных успехов на фронте к важным датам — 23 и 24 февраля.