В ВСУ объяснили ситуацию с выходом из н.п. Ласточкино: подробности (карта)

В ОСУВ "Таврия" рассказали о ситуации на фронте Донецкой области

В воскресенье, 25 февраля, стало известно, что подразделения Сил обороны Украины на Авдеевском направлении отошли на западную окраину Ласточкиного. За населенный пункт продолжаются бои.

Об этом в комментарии УП рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции ", — отметил он.

с. Ласточкино в Донецкой области. Фото — deepstatemap

Лиховой также добавил, что враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям ВСУ.

Стоит отметить, что ранее со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино западнее Авдеевки.

Также появилась информация от военных вооруженных сил Украины, что они действительно отошли от населенного пункта. Об этом написал боец 24-й отдельной штурмовой бригады в Telegram.

"Силы обороны отошли с н.п. Ласточкино во избежание перекрытия логических путей и сохранения личного состава", — говорится в сообщении.

Украинские защитники отмечают, что ситуация в самом поселке была не столь плохая, как на флангах. Они ведь были под контролем противника.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит под Авдеевкой. Ситуация на линии столкновения достаточно динамична.