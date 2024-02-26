Глава Генштабу РФ Герасимов "відвідав фронт": росіяни показали непереконливе відео

Російський генерал нібито вручив нагороди росіянам, які особливо відзначились у загарбницькій війні проти України

Міноборони Росії заявило, що начальник Генштабу ЗС РФ нібито відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії у зоні бойових дій в Україні. Відомство опублікувало відео, але ідентифікувати локацію за ним неможливо.

"Начальник Генерального штабу ЗС РФ – перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу в зоні проведення спеціальної військової операції (так у Росії називають війну проти України – ред.)", — повідомляє Міноборони РФ у Telegram.

У відомстві зазначили, що Герасимов нібито побував у командному пункті, де заслухав доповідь командувача 58-ї загальновійськової армії про обстановку в зоні його відповідальності та порядок подальших дій. Крім того, він вручив окупантам нагороди.

При цьому по відео неможливо зрозуміти, чи був насправді Герасимов на фронті і якщо так, то де саме. Спочатку його показали в літаку, а потім усередині якогось приміщення, яке може бути де завгодно.

Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации.



Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военным.



Видео Минобороны РФ pic.twitter.com/hGn2drM5En — RT на русском (@RT_russian) February 26, 2024

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку серпня минулого року також повідомлялося, що Герасимов нібито завітав до фронту на Запорізькому напрямку. Однак, як і зараз, ідентифікувати, де насправді знято відео, опубліковане тоді міноборони РФ, було неможливо.