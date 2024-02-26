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Глава Генштабу РФ Герасимов "відвідав фронт": росіяни показали непереконливе відео

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Валерій Герасимов
Валерій Герасимов. Фото росЗМІ

Російський генерал нібито вручив нагороди росіянам, які особливо відзначились у загарбницькій війні проти України

Міноборони Росії заявило, що начальник Генштабу ЗС РФ нібито відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії у зоні бойових дій в Україні. Відомство опублікувало відео, але ідентифікувати локацію за ним неможливо.

"Начальник Генерального штабу ЗС РФ – перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу в зоні проведення спеціальної військової операції (так у Росії називають війну проти України – ред.)", — повідомляє Міноборони РФ у Telegram.

У відомстві зазначили, що Герасимов нібито побував у командному пункті, де заслухав доповідь командувача 58-ї загальновійськової армії про обстановку в зоні його відповідальності та порядок подальших дій. Крім того, він вручив окупантам нагороди.

При цьому по відео неможливо зрозуміти, чи був насправді Герасимов на фронті і якщо так, то де саме. Спочатку його показали в літаку, а потім усередині якогось приміщення, яке може бути де завгодно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку серпня минулого року також повідомлялося, що Герасимов нібито завітав до фронту на Запорізькому напрямку. Однак, як і зараз, ідентифікувати, де насправді знято відео, опубліковане тоді міноборони РФ, було неможливо.

Теги:
#Війна #Фронт #Валерій Герасимов