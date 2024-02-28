10 самолетов за 10 дней: западные СМИ узнали, с чем могут быть связаны потери авиации РФ

Чуть больше, чем за неделю, ВСУ уничтожили девять Су-34 и Су-35, а также один радиолокационный самолет А-50

Вооруженные силы Украины, вероятно, намерены использовать свои последние ракеты к ПВО Patriot и NASAMS, чтобы сбивать российскую авиацию. На тактику указывает сбитие 10 военных самолетов за последние 10 дней.

Об пишет Forbes. Так, украинские защитники уничтожили девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет Бериева А-50.

Это намного больше боевых самолетов, чем Россия может позволить себе потерять чуть больше чем за неделю. Будучи под санкциями, аэрокосмическая промышленность РФ с трудом происходит более пары десятков новой авиации в год. То есть, россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем успевают их заменить.

Издание отмечает, что пока непонятно, как украинцам удается сбивать столько самолетов. Вполне возможно, что украинские ВВС направили некоторые из своих ракетных установок "Patriot" в состав мобильных групп ПВО, которые быстро перемещаются в непосредственной близости от 600-мильной линии фронта. Таким образом, ВСУ устраивают засады для российских самолетов с помощью ракет PAC-2 дальностью 90 миль, а затем быстро перемещаются, чтобы избежать контратаки.

Но расстояние в 120 миль, на котором украинцы сбили А-50 в пятницу, 23 февраля, намекает на то, что замешана ракетная система большей дальности. Возможно, речь идет о раритетных С-200 времен Холодной войны, которые украинские ВВС извлекли из длительного хранения.

Также очевидно, что Украина переместила часть своих двух десятков зенитно-ракетных комплексов NASAMS с радиусом действия 25 миль ближе к линии фронта. В конце концов, российские войска обнаружили и уничтожили с помощью ракеты – свою первую пусковую установку NASAMS в районе города Запорожье.

Реальный ответ на активную полосу противовоздушной обороны Украины может заключаться в том, что она развертывает все вышеперечисленные системы, а также другие. Если и есть риск в таком подходе, то он заключается в том, что батареи "Patriot" и NASAMS запускают ракеты американского производства, а США не предоставляли Украине никаких боеприпасов с конца декабря. Другими словами, Украина рано или поздно исчерпает свои лучшие ракеты ПВО.

Судя по всему, украинские ВВС намерены использовать свои последние ракеты к ПВО Patriot и NASAMS, чтобы истощить российские ВВС и предотвратить будущие всплески бомбардировок. Тем временем российские пилоты стремятся разбомбить больше украинских гарнизонов и помочь российским сухопутным войскам закрепиться на земле.

Также издание допускает, что резкому увеличению потерь авиации, возможно, способствовали собственные действия российских войск.

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