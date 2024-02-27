Невидимка для радаров: ВСУ используют британские реактивные БПЛА, чем они интересны

Беспилотник трудно обнаружить на радаре, что делает его реальной угрозой для противника

Украинские военные применяют на фронте против российских оккупантов британские реактивные беспилотники Banshee Jet 80+ от QinetiQ. Великобритания еще в начале 2023 года выбирала для Украины лучший дальнобойный дрон-камикадзе, но никакой конкретики насчет типа дрона не было, а сейчас точно известно, что речь идет о Banshee Jet 80+.

Российские захватчики заявили в сети, что этот дрон якобы был уничтожен в районе оккупированного Новоазовска в Донецкой области близко к границе с РФ. Это примерно 90 км от текущей линии фронта. Об этом сообщает Defence Express.

Реактивный Banshee, похожий на мини-истребитель, может взлетать на высоту 25 000 футов (7 620 метров) и летать со скоростью до 400 узлов (около 740 км/ч). Его трудно обнаружить на радаре, что делает его реальной угрозой для противника.

Основные характеристики Banshee Jet 80+

Размах крыла: 2,5 м;

Скорость: до 720 км/ч;

Потолок: 9144 м;

Минимальная высота: 5 м;

Продолжительность полета: до 45 мин;

Тип двигателя: газо-турбинный;

Длина: 2,85-2,95 м.

В материале отмечается, что Лондон объявлял о планах передать сотни таких ударных БПЛА, а на фюзеляже этого виден номер "35". Это может говорить о том, что это только начало их применения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные используют против оккупантов технику, разработанную еще во время войны во Вьетнаме. Они модернизировали реактивную установку "Партизан" и используют ее на Лиманском направлении.