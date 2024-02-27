Невидимка для радарів: ЗСУ використовують британські реактивні БПЛА, чим вони цікаві

Безпілотник важко знайти на радарі, що робить його реальною загрозою для супротивника

Українські військові використовують на фронті проти російських окупантів британські реактивні безпілотники Banshee Jet 80+ від QinetiQ. Великобританія ще на початку 2023 року обирала для України найкращий далекобійний дрон-камікадзе, але жодної конкретики щодо типу дрона не було, а зараз достеменно відомо, що йдеться про Banshee Jet 80+.

Російські загарбники заявили в мережі, що цей дрон нібито було знищено в районі окупованого Новоазовська на Донеччині близько до кордону з РФ. Це приблизно 90 км від поточної лінії фронту. Про це повідомляє Defence Express.

Реактивний Banshee, схожий на міні-винищувач, може злітати на висоту 25 000 футів (7620 метрів) і літати зі швидкістю до 400 вузлів (близько 740 км/год). Його важко знайти на радарі, що робить його реальною загрозою для супротивника.

Основні характеристики Banshee Jet 80+

Розмах крила: 2,5 м;

Швидкість: до 720 км/год;

Стеля: 9144 м;

Мінімальна висота: 5 м;

Тривалість польоту: до 45 хв;

Тип двигуна: газо-турбінний;

Довжина: 2,85-2,95 м.

У матеріалі наголошується, що Лондон оголошував про плани передати сотні таких ударних БПЛА, а на фюзеляжі цього видно номер "35". Це може говорити про те, що це лише початок їхнього застосування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові використовують проти окупантів техніку, розроблену ще під час війни у В’єтнамі. Вони модернізували реактивну установку "Партизан" та використовують її на Лиманському напрямку.