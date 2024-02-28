Сильний удар по можливостях: у ЗСУ розповіли, як масове збиття літаків РФ вплине на атаки по Україні

Російських А-50 останні три дні не помічають у повітряному просторі України

Число знищених літаків російських окупантів останнім часом стало вражаючим. Це значно зменшить можливості ворога на полі бою. Зокрема, в авіації.

Таку заяву зробив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Було збито таку кількість літаків, яка справді вражає, ще й А-50У. Безумовно, це зменшить здібності ворога і ворог, скажімо так, не буде деякий час використовувати авіацію близько до наших кордонів. Хоча й продовжує це робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як раніше", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що російських А-50 останні три дні не помічають у повітряному просторі України.

Раніше "Телеграф" писав, що ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю не менше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня був збитий літак А-50, теж над Азовським морем.

Нагадаємо, як раніше ми писали, нещодавно ЗСУ приземлили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня ще один російський літак став "вічнопольотним".

Вранці 19 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще два літаки — Су-34 та Су-35. Один упав у Маріуполя, інший вирушив вивчати глибини Азовського моря. Усього за лютий було збито сім російських літаків.