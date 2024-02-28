Сильный удар по возможностям: в ВСУ рассказали, как массовое сбитие самолетов РФ повлияет на атаки по Украине

Российских А-50 последние три дня не замечают в воздушном пространстве Украины

Число уничтоженных самолетов российских оккупантов за последнее время стало впечатляющим. Это существенно уменьшит способности врага на поле боя. В частности, в авиации.

Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Было сбито такое количество самолетов, которое действительно впечатляет, еще и А-50У. Безусловно это уменьшит способности врага и враг, скажем так, не будет некоторое время использовать авиацию близко к нашим границам. Хотя и продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как раньше", — сказал Игнат.

Он отметил, что российских А-50 последние три дня не замечают в воздушном пространстве Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

Напомним, как ранее мы писали, недавно ВСУ приземлили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. На следующий день еще один российский самолет стал "вечнополетным".

Утром 19 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще два самолета — Су-34 и Су-35. Один упал у Мариуполя, другой отправился изучать глубины Азовского моря. Всего за февраль были сбиты семь российских самолетов.