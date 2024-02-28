В РФ будет кризис пилотов? В ВСУ рассказали о последствиях сбития самолетов А-50

Спикер Воздушных сил заявил, что чем меньше подготовленных кадров у РФ, тем лучше для Украины

Россия ощутит негативные последствия не только от утраты самих боевых самолетов, но и от потери экипажа. Чтобы обучить одного пилота необходимо пять лет, а у РФ нет столько времени пополнять кадры.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в ближайшее время Россия может столкнуться с кризисом профессиональных пилотов.

По словам Игната, в Минобороны Великобритании заметили, что потеря экипажа А-50 может стать вполне ощутимой для российской авиации. Дело в том, что экипаж А-50 делится на две части: те, кто управляет самолетом и те, кто обеспечивает радиолокационную разведку.

В обоих сбитых А-50 пилоты были молодыми и в сети уже появляться их некрологи. Также там были и опытные летчики в должности полковников, у которых огромный опыт работы на таких самолетах.

"Готовится вообще любой пилот или любой специалист такого профиля в течение 5 лет в профильном вузе, ну и плюс опыт, который он получает в ходе боевой работы. Безусловно это специалист серьезного класса", – объяснил спикер.

Юрий Игнат считает, что у России крайне мало хорошо подготовленных и опытных специалистов. Поэтому, чем больше будет уничтожено ценных кадров, тем лучше будет для Украины. Без хорошо подготовленных пилотов РФ не сможет эффективно наносить удары по украинским городам, а значит у Сил обороны будет шанс обрести преимущество в небе.

Напомним, что ВСУ за последние 10 дней сбили 10 российских самолетов. Из них девять Су-34 и Су-35, а также один радиолокационный самолет А-50. Это намного больше боевых самолетов, чем Россия может позволить себе потерять чуть больше чем за неделю.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили два российских самолета. Оба Су-34 были сбиты на востоке Украины.