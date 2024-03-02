Боятся украинской ПВО: РФ прекратила использовать самолёты А-50, сообщает британская разведка

В России уже ищут выход из ситуации и могут задействовать другие самолеты, говорят в британской разведке

Россия после уничтожения второго самолета А-50 приостановила полеты аналогичных уцелевших воздушных судов. Это существенно ухудшает ситуационную осведомленность на фронте для остальных самолетов РФ.

К такому мнению пришли в разведке Великобритании. Полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления не восстановят до тех пор, пока не найдут способ противостоять украинской ПВО.

Полеты прекратились спустя неделю после того, как второй за месяц самолет А-50 был сбит в акватории Азовского моря. В РФ пока не знают, как обезопасить эти самолеты от ударов Украины. По данным британской разведки, власти страны-агрессора могут перепрофилировать другие самолеты под нужды разведки и целеуказания. Этот вопрос, а также риски, связанные с ним, сейчас активно обсуждаются.

"Утрата возможности, которая ежедневно обеспечивает, контролирует и помогает российской авиации производить удары по Украине, скорее всего, существенно ухудшит ситуацию в информировании летных экипажей. Это серьезный пробел в возможностях, которые Россия может себе позволить над оккупированными территориями", — отмечают в британской разведке.

Вывод из строя двух самолетов А-50, а также отмена полетов уцелевших бортов — это "затянувшаяся проблема" России. Количество самолетов уменьшается, а линия фронта нет, поэтому перед РФ может появиться еще одна проблема — как эффективно распределить самолеты по всей линии столкновения. В британской разведке предположили, что для этого власти РФ могут снять с хранения самолеты А-50, которые уже законсервированы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что журналисты узнали, где хранятся другие самолеты А-50. Один из них враг разместил всего лишь в 130 километрах от линии фронта.