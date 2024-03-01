Следующая мишень? Журналисты локализовали местонахождение еще одного российского А-50

Самолет находится всего в 130 километрах от линии фронта.

Россияне разместили еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме в городе Таганрог. Самолет попал на спутниковые снимки сначала в сентябре 2023 года, а после проверки оказалось, что по состоянию на 29 февраля 2024 года он все еще базируется там.

Об этом сообщает проект "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. Россияне держат самолет в аэропорту "Таганрог-Южный", который расположен всего в 130 километрах от линии боевых действий.

"Также самолет этого типа попадал на снимки на территории аэропорта в сентябре 2023 года и 15 февраля 2024 года. При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании этого самолета", – отмечается в сообщении.

Как писал "Телеграф", вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

28 февраля было сообщено об уничтожении в общей сложности 10 боевых самолетов за последние 10 дней. 29 февраля к этому списку добавились еще три самолета. За сутки были уничтожены три Су-34. Таким образом, за вторую половину февраля вооруженные силы сбили 13 российских самолетов Су-34 и Су-35С.