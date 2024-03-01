Наступна мішень? Журналісти локалізували місцезнаходження ще одного російського А-50

Літак знаходиться всього за 130 кілометрів від лінії фронту

Росіяни розмістили ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі у місті Таганрог. Літак потрапив на супутникові знімки спочатку у вересні 2023 року, а після перевірки виявилося, шо станом на 29 лютого 2024 він все ще базується там.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" із посиланням на супутникові знімки Planet Labs. Росіяни тримають літак в аеропорту "Таганрог-Південний", який розташований всього за 130 кілометрів від лінії бойових дій.

"Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023-го, та 15 лютого 2024-го. При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака", – зазначається у повідомленні.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю у щонайменше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня, було збито літак А-50, теж над Азовським морем.

28 лютого було повідомлено про знищення загалом 10 бойових літаків за останні 10 днів. 29 лютого до цього списку додалися ще три літаки. За добу було знищено три Су-34. Таким чином, за другу половину лютого Збройні сили збили 13 російських літаків Су-34 та Су-35С.