Три літаки за добу: ЗСУ збили ще два російські Су-34

Небо над Україною стане ще безпечнішим

Повітряні сили збили вранці ще два російські літаки Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Тобто вже три одиниці авіації лише за ніч та ранок четверга не дорахується ворог.

Про це повідомляють Повітряні сили України. Інформацію також підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За останні 12 годин українські захисники збили вже три літаки

Захисники українського неба близько 9:00 збили два Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Раніше вранці у Повітряних силах також повідомили, що збили бомбардувальник-винищувач на сході України. Це сталося близько 1:00 години.

Зазначимо, що ЗСУ за останні десять днів знищили 10 ворожих бойових літаків. Захисники неба "приземлили" по кілька Су-34 та Су-35, а також один А-50У. Останній особливо дорогий для Росії, адже країна-терористка має обмежену кількість таких літаків.

Системи далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) працюють у зв’язці з бойовими літаками, допомагаючи їм "побачити" цілі. Тому втрата А-50 настільки сильно б’є за можливостями ворожої авіації.

Довідка: Су-34 є багатоцільовим бомбардувальником-винищувачем. Він може переносити різні типи ракет та бомб. Використовується для атаки наземних об’єктів та ведення повітряного бою. Його розробили як заміну старішої версії літака Су-27. Максимальна дальність польоту складає 4000 км.

Вартість одного літака Су-34 досягає до 50 тисяч доларів. Тобто за ранок ЗСУ відмінусували близько 150 тисяч доларів, знищивши три об’єкти ворожої авіації. Втрати літаків РФ за лютий 2024 досягли 13 одиниць.

Раніше "Телеграф" опублікував супутникові знімки з місця падіння А-50У. На них видно, як все вигоріло навколо.