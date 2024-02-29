Три самолета за сутки: ВСУ сбили еще два российских Су-34

Небо над Украиной станет еще безопаснее

Воздушные силы сбили утром еще два российских самолета Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. То есть, уже три единицы авиации только за ночь и утро четверга не досчитается враг.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины. Информацию также подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

За последние 12 часов украинские защитники сбили уже три самолета

Защитники украинского неба около 9:00 сбили два Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Ранее утром в Воздушных силах также сообщили, что сбили бомбардировщик-истребитель на востоке Украины. Это произошло около 1:00.

Отметим, что ВСУ за последние десять дней уничтожили 10 вражеских боевых самолетов. Защитники неба "приземлили" по несколько Су-34 и Су-35, а также один А-50У. Последний особо дорог для России, ведь у страны-террористки ограниченное количество таких самолетов.

Системы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) работают в связке с боевыми самолетами, помогая им "увидеть" цели. Поэтому потеря А-50 настолько сильно бьет по возможностям вражеской авиации.

Для справки: Су-34 является многоцелевым бомбардировщиком-истребителем. Он может переносить разные типы ракет и бомб. Используется для атаки по наземным объектам, для ведения воздушного боя. Его разработали как замену более старой версии самолета Су-27. Максимальная дальность полета составляет 4000 км.

Стоимость одного самолета Су-34 обходится до 50 тысяч долларов. То есть, за утро ВСУ отминусовали порядка 150 тысяч долларов, уничтожив три объекта вражеской авиации. Потери самолетов РФ за февраль 2024 года достигли 13 единиц.

Ранее "Телеграф" опубликовал спутниковые снимки с места падения А-50У. На них видно, как выгорело все вокруг.