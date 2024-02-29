ВСУ сбили еще один российский боевой самолет: сколько враг потерял их в феврале

Российские захватчики использовали этот истребитель-бомбардировщик для нанесения авиаударов по Украине

Череда успешного уничтожения российских самолетов продолжается и оккупанты лишись еще одной единицы такой техники. На сей раз речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34.

Блестящая работа украинских военных по ликвидации очередного самолета была проведена на восточном направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу! Победа на земле – куется в небе!", — написал он.

Для справки: Су-34 представляет собой многоцелевой бомбардировщик. Его основные задачи — удар по наземным и воздушным целям. Кроме того, Су-34 может перевозить разные типы ракет, бомб, а также вести воздушный бой.

Стоит отметить, что 28 февраля было сообщено об уничтожении 10 боевых самолетов за последние 10 дней. 29 февраля к этому списку прибавился еще один. Среди сбитых самолетов: истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет Бериева А-50.

В целом, за февраль противник потерял 11 своих самолетов. Об єтом говорится в сводках Генштаба. Последний сбитый самолет еще не был внесен в общий список.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказался о последствиях потери такого количества самолетов для россиян. По его словам, помимо техники враг теряет еще и личный состав, а чтобы грамотно обучить одного пилота, потребуется не менее пяти лет.