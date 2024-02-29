ЗСУ збили ще один російський бойовий літак: скільки ворог втратив їх у лютому

Російські загарбники використовували цей винищувач-бомбардувальник для завдання авіаударів по Україні

Низка успішного знищення російських літаків триває й окупанти втратили ще одну одиницю такої техніки. Цього разу йдеться про винищувача-бомбардувальника Су-34.

Блискучу роботу українських військових з ліквідації чергового літака було проведено на східному напрямку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сьогодні 29 лютого – дата, яка випадає раз на чотири роки, але вже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі – кується у небі!", — написав він.

Для довідки: Су-34 є багатоцільовим бомбардувальником. Його основні завдання — удар по наземних та повітряних цілях. З іншого боку, Су-34 може перевозити різні типи ракет, бомб, і навіть вести повітряний бій.

Варто зазначити, що 28 лютого було повідомлено про знищення 10-ти бойових літаків за останні 10 днів. 29 лютого до цього списку додався ще один. Серед збитих літаків: винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-35, а також рідкісний радіолокаційний літак Берієва А-50.

Загалом за лютий противник втратив 11 своїх літаків. Про це йдеться у зведеннях Генштабу. Останній збитий літак ще не був внесений до загального списку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловився про наслідки втрати такої кількості літаків для росіян. За його словами, крім техніки, ворог втрачає ще й особовий склад, а щоб грамотно навчити одного пілота, потрібно не менше п’яти років.