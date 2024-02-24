Знищення російських літаків: в ISW пояснили, чому російська пропаганда бреше про "дружній вогонь"

Російська пропаганда готова на будь-яку брехню, яка допоможе приховати успіхи України

Російські пропагандисти, так звані "воєнкори", все частіше намагаються приписати збиті російські літаки "френдліфаєру" – "дружньому вогню", заявляючи, що російська протиповітряна оборона збиває власні літаки, а не українська. Це схоже на спробу просування єдиного наративу росіян, спрямованого на замовчування, приниження або відкидання українських успіхів.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 23 лютого. Аналітики вважають, що російські зусилля в інформаційному просторі спрямовані на деморалізацію українців та переконання росіян у тому, що перемога гарантована.

Наприклад, "воєнкори" звинуватили російську ППО у знищенні літака ДРЛВ А-50У, збитого ввечері 23 лютого, та заявили, що системні проблеми у роботі російських військ потрібно усунути. Також пропагандисти заперечували повідомлення про те, що А-50У знищили українські військові.

Схожа ситуація спостерігалася після знищення Україною семи винищувачів Су-34 та Су-35 впродовж кількох тижнів – пропагандисти так само критикували власну ППО за нібито "дружній вогонь", намагалися висміювати повідомлення про те, що це успіх України та у своїх дописах відкидали частину втрат, значно занижуючи їх. Поведінка "воєнкорів" є дуже дивною, оскільки за критику російської армії в РФ можна потрапити за ґрати, проте їхнє настійне бажання звинувачувати російську ППО укладається у варіант просування єдиного наративу.

"Нещодавня риторика Кремля була зосереджена на зображенні Росії як здатної пережити готовність і здатність України воювати, включаючи тривалу військову підтримку України з боку Заходу, а постійні заяви російських "воєнкорів" про неефективну українську протиповітряну оборону та інші бойові можливості узгоджуються з цією дезінформаційною кампанією. Збиті Україною російські літаки стратегічного рівня, особливо двічі з різницею у кілька тижнів, серйозно підривають цю російську версію", – резюмували аналітики.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю у щонайменше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня, було збито літак А-50, теж над Азовським морем.

Нагадаємо, як раніше ми писали, нещодавно ЗСУ приземлили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня ще один російський літак став "вєчнопольотним".

Вранці 19 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще два літаки – Су-34 та Су-35. Один впав біля Маріуполя, інший відправився вивчати глибини Азовського моря. Загалом за лютий було збито сім російських літаків.