Уничтожение российских самолетов: в ISW объяснили, почему российская пропаганда врет про "дружественный огонь"

Российская пропаганда готова на любую ложь, которая поможет скрыть успехи Украины

Российские пропагандисты, так называемые "военкоры", все чаще пытаются приписать сбитые российские самолеты "френдлифаеру" — "дружественному огню", заявляя, что это российская противовоздушная оборона сбивает собственные самолеты, а не украинская. Это похоже на попытку продвижения единого нарратива россиян, направленного на умалчивание, унижение или отрицание украинских успехов.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 23 февраля. Аналитики считают, что российские усилия в информационном пространстве направлены на деморализацию украинцев и убеждение россиян в том, что победа гарантирована.

К примеру, "военкоры" обвинили российскую ПВО в уничтожении самолета ДРЛВ А-50У, сбитого вечером 23 февраля, и заявили, что системные проблемы в работе российских войск нужно устранить. Также пропагандисты отрицали сообщения о том, что А-50У уничтожили украинские военные.

Похожая ситуация наблюдалась после уничтожения Украиной семи истребителей Су-34 и Су-35 на протяжении нескольких недель – пропагандисты так же критиковали собственную ПВО за якобы "дружественный огонь", пытались высмеивать сообщения о том, что успех Украины и в своих сообщениях отрицали часть потерь, значительно занижая их. Поведение "военкоров" очень странно, поскольку за критику российской армии в РФ можно попасть за решетку, однако их настоятельное желание обвинять российскую ПВО укладывается в вариант продвижения единого нарратива.

"Недавняя риторика Кремля была сосредоточена на изображении России как способной пережить готовность и способность Украины воевать, включая длительную военную поддержку Украины со стороны Запада, а постоянные заявления российских "военкоров" о неэффективной украинской противовоздушной обороне и других боевых возможностях согласуются с этой дезинформацией. Уничтоженные Украиной российские самолеты стратегического уровня, особенно дважды с разницей в несколько недель, серьезно подрывают эту российскую версию", – резюмировали аналитики.

Как писал "Телеграф", вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

Напомним, как ранее мы писали, недавно ВСУ приземлили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. На следующий день еще один российский самолет стал "вечнополетным".

Утром 19 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще два самолета – Су-34 и Су-35. Один упал у Мариуполя, другой отправился изучать глубины Азовского моря. Всего за февраль были сбиты семь российских самолетов.