Знищення другого А-50 ВКС РФ – експерт назвав 3 головні наслідки успіху України

Знищення літака допоможе як на передовій, так і в тилу

Успішна операція ГУР МО та Повітряних сил України, які "приземлили" другий літак далекого радіолокаційного виявлення та наведення А-50, має низку важливих наслідків для України. Їх щонайменше три.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України Олексій Парновський. На його думку, вигоду від знищення А-50 отримають українські БПЛА, льотчики та мирні жителі.

Літак ДРЛО А-50

Цими перевагами експерт назвав:

ПЕРШЕ. На сьогоднішній день літаки А-50У є найефективнішим засобом виявлення низьковисотних повітряних цілей (КР, БПЛА) в арсеналі РФ, як результат – українські БПЛА зможуть працювати більш ефективно та без перешкод;

ДРУГЕ. Без інформації від А-50 чи А-50У літаки фронтової авіації росіян матимуть значно обмежені можливості виявлення повітряних цілей. Це пов’язано з "філософією" Су-27 як чистого перехоплювача, що наводиться на ціль по командах із землі та не забезпечує пілота повноцінною ситуаційною поінформованістю виключно бортовими засобами. Тому коли в Україні нарешті почнуть працювати F-16 та інші типи західних літаків, на їхньому боці буде суттєва перевага;

ТРЕТІЙ. Літаки А-50 і А-50У є повітряним компонентом системи морської космічної розвідки та цілевказівки (МКРЦ) "Ліана", що забезпечує цільовказівку ракетам "Калібр" та "Циркон". З огляду на те, що орбітальний сегмент цієї системи недобудований і працює неправильно, це може негативно вплинути на можливість застосування цих видів ракет.

На користь того, що ЗСУ спеціально полюють за російськими літаками ДРЛО як А-50, говорить і думка західних ЗМІ, які вважають, що тим самим готуються найкращі умови для майбутнього застосування F-16.