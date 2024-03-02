Нічний обстріл України: ЗСУ збили десяток дронів і підтвердили ще одну велику втрату у росіян

У ЗСУ підтвердили знищення ще одного літака РФ напередодні

Під час сьогоднішньої нічної атаки в Україну сили ППО збили ще один ворожий літак. Крім цього було знищено 14 БПЛА типу "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. На жаль, через удари по Одеській та Харківській областях та падіння уламків збитих цілей є постраждалі та загиблі.

Так, у ніч проти 2 березня армія РФ атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35. Вони були запущені із тимчасово окупованої частини Херсонської та Донецької областей. Також ворог запустив 17 ударних безпілотників "Shahed" із Приморсько-Ахтарська в Росії та Балаклії у Криму.

Збивали ворожі цілі зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. У результаті було знищено 14 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Крім того, у п’ятницю, 1 березня, на східному напрямку було збито російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак намагався завдати ударів по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами. За словами радника голови окупованого Маріуполя Петра Андрющенка, літак було збито близько 9:00 між Маріуполем та Волновахою.

Спершу припустили, що це міг бути великий БПЛА, але сьогодні у Командуванні Повітряними Силами підтвердили, що це був літак.

"Наші передають, як бачили щойно падіння, аналогічне попередньому. Тому всі російські z-військори летуни йдуть у дупу. Підтверджено фізично з місця", — написав Андрющенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що цієї ночі голосно було не лише в Україні, а й на території РФ. У Пітері невідомий дрон влетів у житлові будинки. Жителі поскаржилися, що спочатку побачили яскравий спалах, а за ним стався вибух.