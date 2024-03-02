Атака терористів на Одесу: в ОВА повідомили сумні новини

Семеро осіб поранені, серед них дитина та вагітна жінка

В результаті російської атаки на Одесу вночі 2 березня повністю зруйновано один під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку. Щонайменше одна людина загинула, семеро осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть перебувати ще люди.

"Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці", – написав Кіпер.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 лютого російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками, а також ракетами Х-22, які запустила група стратегічних літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. У місті було чутно сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Внаслідок атаки російських терористів на Одесу ввечері 23 лютого загинула одна людина. Тіло загиблого деблокували з-під завалів будівлі, у яку влучив ударний безпілотник терористів.