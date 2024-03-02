Російські окупанти атакували Одесу безпілотниками: є поранені та руйнування

Серед поранених – одна дитина та шестеро дорослих

Російські терористи вночі 2 березня атакували Одесу іранськими ударними безпілотниками. Внаслідок теракту були пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. трохи пізніше він дописав, що серед постраждалих є дитина.

"Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина. 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості. На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди", – написав він.

Також відомо, що одна людина все ж загинула через атаку російських терористів. Пошуково-рятувальна операція триває.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 лютого російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками, а також ракетами Х-22, які запустила група стратегічних літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. У місті було чутно сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Внаслідок атаки російських терористів на Одесу ввечері 23 лютого загинула одна людина. Тіло загиблого деблокували з-під завалів будівлі, у яку влучив ударний безпілотник терористів.