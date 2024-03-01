Ціллю був військовий завод? Вночі Росію атакували безпілотники, деталі та відео

Там виробляють вибухівку та продукцію оборонного призначення

Територія Росії регулярно піддається атакам безпілотників. У міноборони РФ заявили, що в ніч на 1 березня БПЛА було зафіксовано у двох областях.

Відомство традиційно звинувачує в атаці "київський режим". Там заявили про перехоплення та знищення безпілотників.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області і три БПЛА перехоплено над територією Нижегородської області", — йдеться у повідомленні.

За даними росЗМІ, у ніч на п’ятницю кілька безпілотників намагалися атакувати оборонний завод у місті Дзержинськ Нижегородської області. За словами очевидців, приблизно о 1:55 було чути щонайменше два гучні вибухи в районі міської промзони.

Там розташований завод ім. Свердлова — містоутворююче підприємство ВПК. Там виробляють вибухівку та продукцію оборонного призначення. За офіційними даними, наслідків на землі та постраждалих немає, а всі промислові об’єкти міста продовжують роботу у штатному режимі.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

А тим часом, як повідомляв "Телеграф", напередодні президентських виборів у Росії в деяких містах почали з’являтися написи, які закликають зупинити війну проти України, а Путіна посилають за російським кораблем. Не всі громадяни РФ позитивно поставилися до цієї ініціативи.