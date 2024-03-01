Війна — день 737: фронт тримається, на Мар'їнському напрямку важкі бої

Оперативно про головне за добу

На календарі 1 березня 2024 року. Розпочався 737-й день війни України проти російського терористичного режиму. На фронті ситуація доволі складна: російських терористів вдалося зупинити на Авдіївському напрямку, натомість вони почали активно тиснути на Мар'їнському. Тривають важкі бої.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Зафіксовано активність тактичної авіації російських терористів на північно-східному напрямку. Оголошено повітряну тривогу.

00:00 В небі над Україною все тихо, немає ані безпілотників, ані ракет, ані ще чогось російського.

Про те, що відбувалося 27 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 734: окупанти просуваються під Авдіївкою та посилюють тиск під Мар’їнкою

Із ситуацією в Україні за 28 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 735: загарбники тиснуть на Мар’їнському напрямку та активізувалися на Куп’янському

Інформацію за 29 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 736: ЗСУ стабілізували фронт під Авдіївкою, але окупанти тиснуть під Мар’їнкою