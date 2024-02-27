Війна — день 734: окупанти просуваються під Авдіївкою та посилюють тиск під Мар’їнкою

Оперативно про головне за добу

Російські війська продовжують просуватися на сході України, користуючись імпульсом після захоплення Авдіївки та тим, що бійці ЗСУ відходять на вигідніші позиції. Водночас основний фокус уваги окупантів поступово зміщується на Мар’їнський напрямок, де останнім часом спостерігається збільшення кількості російських штурмів. При цьому у ЗСУ дедалі більше відчувається проблема з нестачею боєприпасів, яких може вистачити лише до літа, а тому неподалік лінії фронту починають створювати лінії укріплення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 ЗСУ відійшли від населеного пункту Ласточкине (біля Авдіївки), щоб стабілізувати лінію фронту, а окупанти тепер фокусуються на напрямі Орлівки.

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 731: Росія та Україна обмінюються атаками на другу річницю вторгнення

Із ситуацією в Україні за 25 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 732: окупанти штурмують під Мар’їнкою, але зазнають серйозних втрат

Інформацію за 26 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 733: окупанти просуваються на Авдіївському напрямку та обстрілюють мирні міста