Влада Харківщини замовила будівництво оборонних споруд на 2 мільярди, але є ньюанси

Угоди уклали у лютому, коли було очевидним падіння Авдіївки

Харківська обласна військова адміністрація замовила будівництво укріплень на 2,02 млрд гривень у той час, як наступає російська армія. За тиждень сума портфеля "оборонних" замовлень становила стільки, скільки за весь 2023 рік.

Про це повідомляє видання "Наші гроші". Згідно з опублікованою інформацією, всі закупівлі з будівництва фортифікаційних споруд склали менше 45 млн грн і проходили за закритою процедурою.

Видання стверджує, що угоди були укладені в лютому, коли було очевидним падіння Авдіївки, а тиск путінської армії на Харківську область посилився.

"Загальна сума вражає — за останні дні адміністрація Олега Синєгубова законтрактувала будівництво фортифікацій на 2,02 мільярда гривень. Як видно з графіка, таким чином ХОВА за тиждень фактично подвоїла свій портфель "оборонних" замовлень. Всі ці угоди були укладені у лютому, коли падіння Авдіївки було очевидним, а тиск рашистів на Харківщину тільки посилився. Краще пізно, ніж ніколи", — йдеться у матеріалі.

У закупках зазначено, що зміцнення мають бути збудовані до травня 2024 року та до 1 січня 2025 року.

"Територіальна оборона Харківської області та облаштування позицій лінії захисту частин та підрозділів є на сьогодні одним із найбільш пріоритетних напрямків, спрямованих на підтримку високого рівня обороноздатності, захисту населення, а також збереження життя та здоров’я військовослужбовців", — йдеться в обґрунтуванні закупівлі.

У неділю, 25 лютого, на прес-конференції Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за його інформацією, фортифікаційні споруди на Куп’янському напрямку є одними з найкращих. За аналогією такі ж будують на інших ділянках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі країни НАТО та ЄС планують запровадити свої війська в Україну.