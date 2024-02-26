Власти Харьковщины заказали строительство оборонительных сооружений на 2 миллиарда, но есть ньюансы

Соглашения заключили в феврале, когда было очевидно падение Авдеевки

Харьковская областная военная администрация заказала строительство укреплений на 2,02 млрд гривен в то время, как наступает российская армия. За неделю сумма портфеля "оборонных" заказов составила столько, сколько за весь 2023 год.

Об этом сообщает издание "Наші гроші". Согласно опубликованной информации, все закупки по строительству фортификационных сооружений составили менее 45 млн грн и проходили по закрытой процедуре.

Издание утверждает, что соглашения были заключены в феврале, когда было очевидно падение Авдеевки, а давление путинской армии на Харьковскую область усилилось.

"Общая сумма впечатляет — за последние дни администрация Олега Синегубова законтрактовала строительство фортификаций на 2,02 миллиарда гривен. Как видно из графика, таким образом ХОВА за неделю фактически удвоила свой портфель "оборонных" заказов. Все эти соглашения были заключены в феврале, когда падение Авдеевки было очевидно, а давление рашистов на Харьковщину только усилилось. Лучше поздно, чем никогда", — говорится в материале.

В закупках указано, что укрепления должны быть построены до мая 2024 года и до 1 января 2025.

"Территориальная оборона Харьковской области и обустройство позиций линии защиты частей и подразделений является на сегодня одним из наиболее приоритетных направлений, направленных на поддержание высокого уровня обороноспособности, защиты населения, а также сохранение жизни и здоровья военнослужащих", — говорится в обосновании закупки.

В воскресенье, 25 февраля, на пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по его информации, фортификационные сооружения на Купянском направлении являются одними из лучших. По аналогии такие же строят на других участках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые страны НАТО и ЕС планируют ввести свои войска в Украину.