Наступление врага на Лимано-Купянском направлении: оккупанты хотят захватить еще один поселок (карты)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Где самая плохая ситуация
Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Также пытаются захватить поселок Синьковка.
Об этом сказал спикер ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, в течение суток на Лимано-Купянском направлении произошло 11 боевых столкновений, во время которых враг понес потери и пятеро оккупантов попали в плен в ВСУ.
"Трудная ситуация остается вблизи реки Черный Жеребец, Торского выступа и населенного пункта Терне, куда противник взимает резервы и пытается активизировать наступательные действия", — сказал он.
На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе Временного Яра, Клищиевки и Андреевки. У Часового Яра враг переходит к лобовым атакам, иногда пытается обойти Силы обороны по флангам в районе Ивановского и Богдановки, применяет артиллерию, РСЗО, авиацию, танки и дроны.
Вблизи Клещиевки и Андреевки враг пытается выйти к реке Северский Донец и занять оборону по границе реки. Силы обороны делают все возможное, чтобы не допустить этого.
Ранее "Телеграф" писал, что на Западе назвали причину роста потерь у россиян. По мнению эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Репке, причина в том, что командиры кафиров, видимо, считают себя непобедимыми после захвата Авдеевки и "опьянели от победы".