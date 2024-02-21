Почему российские РЭБ беспомощны против украинских дронов-камикадзе

У оккупантов нет средств надежно защищающих технику от дронов ВСУ

Дроны-камикадзе окончательно становятся одним из основных ударных средств в ходе продолжающейся войны с Россией. Для борьбы с ними россияне пытаются использовать все новые и новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но они не всегда помогают даже с мощным пиаром.

Особенно это касается комплексов "Волнорез", предназначенных для установки на бронетехнику и ее защиту от дронов и которые активно пиарили российские пропагандисты. Но теперь даже так называемые российские "военкоры" признают, что он абсолютно бесполезен.

РЭБ Волнорез

Другой российский пропагандист Владислав Шурыгин, позиционирующий себя как военный эксперт, по пунктам раскладывает недостатки "Волнореза":

совершенно убогое качество сборки, при котором "впечатление, что китайцы паяют всё это где-то в гараже и поэтому коэффициент наработки на отказ там как в детских транзисторах";

нарушение всех законов физики, когда транзисторный модуль находится в герметичном контейнере НАД радиатором охлаждения, где теплу рассеиваться просто негде, и он по умолчанию обречен перегорать, что и делает регулярно;

выстроенной диаграммой антенны при которой над "Волнорезом" полностью открытая "воронка";

дешевизна деталей, несопоставимая с итоговой ценой изделия, при продажной цене в 350 тысяч рублей его реальная цена не превышает 50-60 тысяч.

"Парни я ваш противник, но даже мне стыдно за эту ерунду. Кому вы ее по 4 тысячи долларов продавали?", — пишет в своем Telegram-канал украинский эксперт по связи Сергей Флеш.

Распаковка Волнореза

Также он приводит таблицу сравнительных характеристик средств РЭБ оккупантов, в которой даже российские специалисты говорят о явном завышении заявленных характеристик таких средств и говорят, что они легко пеленгуются ВСУ и потому дроны не попадают под излучение РЭБ.

Даже российские эксперты говорят о завышенных ТТХ

Желая обезопасить свою технику российские оккупанты пытаются ставить на нее другие средства РЭБ, такие как передатчики помех РП-377УВМ и РП-377ЛА "Лорандит", предназначенные для борьбы с дронами.

На это обращает внимание военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, приводя в качестве примера фото горящей российской БМП-2, у которой кроме козырька на башне, установлен передатчик помех РП-377УВМ против дронов.

БМП-2 не помог Лорандит

"Стоит отметить, что РП-377УВМ сейчас вытесняют РЭБ "Волнорез", которых практически не видно, хотя в 2023-м у них был довольно-таки приличная пиар-кампания. По итогу "Волнорезы" оказались не настолько эффективные, как ожидалось. Вот и переходят на РП-377УВМ и РП-377ЛА "Лорандит". Но и тут, как видно, не всё так идеально, как хотелось бы РОВ", — подчеркивает эксперт.

Тем временем ВСУ все активнее используют не только воздушных и надводных дронов, но и наземных роботов.