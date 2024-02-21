Укр

Почему российские РЭБ беспомощны против украинских дронов-камикадзе

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
РЭБ Волнорез
РЭБ Волнорез. Фото Открытые источники

У оккупантов нет средств надежно защищающих технику от дронов ВСУ

Дроны-камикадзе окончательно становятся одним из основных ударных средств в ходе продолжающейся войны с Россией. Для борьбы с ними россияне пытаются использовать все новые и новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но они не всегда помогают даже с мощным пиаром.

Особенно это касается комплексов "Волнорез", предназначенных для установки на бронетехнику и ее защиту от дронов и которые активно пиарили российские пропагандисты. Но теперь даже так называемые российские "военкоры" признают, что он абсолютно бесполезен.

Так выглядит Волнорез в собранном состоянии
РЭБ Волнорез

Другой российский пропагандист Владислав Шурыгин, позиционирующий себя как военный эксперт, по пунктам раскладывает недостатки "Волнореза":

  • совершенно убогое качество сборки, при котором "впечатление, что китайцы паяют всё это где-то в гараже и поэтому коэффициент наработки на отказ там как в детских транзисторах";
  • нарушение всех законов физики, когда транзисторный модуль находится в герметичном контейнере НАД радиатором охлаждения, где теплу рассеиваться просто негде, и он по умолчанию обречен перегорать, что и делает регулярно;
  • выстроенной диаграммой антенны при которой над "Волнорезом" полностью открытая "воронка";
  • дешевизна деталей, несопоставимая с итоговой ценой изделия, при продажной цене в 350 тысяч рублей его реальная цена не превышает 50-60 тысяч.

"Парни я ваш противник, но даже мне стыдно за эту ерунду. Кому вы ее по 4 тысячи долларов продавали?", — пишет в своем Telegram-канал украинский эксперт по связи Сергей Флеш.

РЭБ Волнорез внутри
Распаковка Волнореза

Также он приводит таблицу сравнительных характеристик средств РЭБ оккупантов, в которой даже российские специалисты говорят о явном завышении заявленных характеристик таких средств и говорят, что они легко пеленгуются ВСУ и потому дроны не попадают под излучение РЭБ.

Средства радиоборьбы российских оккупантов
Даже российские эксперты говорят о завышенных ТТХ

Желая обезопасить свою технику российские оккупанты пытаются ставить на нее другие средства РЭБ, такие как передатчики помех РП-377УВМ и РП-377ЛА "Лорандит", предназначенные для борьбы с дронами.

На это обращает внимание военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, приводя в качестве примера фото горящей российской БМП-2, у которой кроме козырька на башне, установлен передатчик помех РП-377УВМ против дронов.

РЭБ Лорандит на уничтоженном БМП-2
БМП-2 не помог Лорандит

"Стоит отметить, что РП-377УВМ сейчас вытесняют РЭБ "Волнорез", которых практически не видно, хотя в 2023-м у них был довольно-таки приличная пиар-кампания. По итогу "Волнорезы" оказались не настолько эффективные, как ожидалось. Вот и переходят на РП-377УВМ и РП-377ЛА "Лорандит". Но и тут, как видно, не всё так идеально, как хотелось бы РОВ", — подчеркивает эксперт.

Тем временем ВСУ все активнее используют не только воздушных и надводных дронов, но и наземных роботов.

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#Оружие #Военная техника #РЭБ