Чому російські РЕБ безпорадні проти українських дронів-камікадзе

У окупантів немає засобів, що надійно захищають техніку від дронів ЗСУ

Дрони-камікадзе остаточно стають одним з основних ударних засобів у ході війни з Росією. Для боротьби з ними росіяни намагаються використати все нові та нові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), але вони не завжди допомагають навіть із потужним піаром.

Особливо це стосується комплексів "Волноріз", призначених для встановлення на бронетехніку та її захист від дронів та які активно піарили російські пропагандисти. Але тепер навіть так звані російські "військори" визнають, що він абсолютно марний.

РЕБ Волноріз

Інший російський пропагандист Владислав Шуригін, який позиціонує себе як військовий експерт, по пунктах розкладає недоліки "Волноріза":

цілком убога якість збірки, у якому " враження, що китайці паяють все це десь у гаражі і тому коефіцієнт напрацювання на відмову там як у дитячих транзисторах ";

порушення всіх законів фізики, коли транзисторний модуль знаходиться в герметичному контейнері НАД радіатором охолодження, де теплу розсіюватися просто ніде, і він за умовчанням приречений перегоряти, що робить регулярно;

вибудованою діаграмою антени, при якій над "Волнорізом" повністю відкрита "воронка";

дешевизна деталей, незрівнянна з підсумковою ціною виробу, при продажній ціні 350 тисяч рублів його реальна ціна складає близько 50-60 тисяч.

"Хлопці я ваш противник, але навіть мені соромно за цю нісенітницю. Кому ви її по 4 тисячі доларів продавали?", — пише у своєму Telegram-канал український експерт зі зв’язку Сергій Флеш.

Розпакування Волноріза

Також він наводить таблицю порівняльних характеристик засобів РЕБ окупантів, в якій навіть російські фахівці говорять про явне завищення заявлених характеристик таких засобів і кажуть, що вони легко пеленгуються ЗСУ і тому дрони не підпадають під випромінювання РЕБ.

Навіть російські експерти говорять про завищені ТТХ

Бажаючи убезпечити свою техніку, російські окупанти намагаються ставити на неї інші засоби РЕБ, такі як передавачі перешкод РП-377УВМ і РП-377ЛА "Лорандит", призначені для боротьби з дронами.

На це звертає увагу військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, наводячи як приклад фото палаючої російської БМП-2, у якої, крім козирка на вежі, встановлено передавач перешкод РП-377УВМ проти дронів.

БМП-2 не допоміг Лорандіт

"Варто відзначити, що РП-377УВМ зараз витісняють РЕБ "Волноріз", яких практично не видно, хоча в 2023-му у них була досить-таки пристойна піар-кампанія. За підсумками "Волнорізи" виявилися не настільки ефективними, як очікувалося. і переходять на РП-377УВМ та РП-377ЛА "Лорандит". Але і тут, очевидно, не все так ідеально, як хотілося б РОВ", — підкреслює експерт.

Тим часом ЗСУ все активніше використовують не лише повітряних та надводних дронів, а й наземних роботів.