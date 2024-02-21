Россияне атакуют на квадроциклах на одном из направлений: генерал ВСУ прокомментировал

Враг продолжает нести большие потери

На Ореховском направлении российские оккупанты пытаются атаковать на квадроциклах. Впрочем, такой способ не приносит им успехов в штурмах.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. По его словам, враг несет большие потери.

"Безуспешными атаки россиян были в частности на Ореховском направлении. Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах", — сказал он.

Отмечается, что в частности, в зоне ответственности войск "Таврия" враг за минувшие сутки нанес 54 авиаудара, совершил 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.

"Общие потери россиян за сутки 20 февраля составили: в живой силе — 521 человек, в вооружении и военной технике — 60 единиц, не считая БпЛА. Это 6 танков, 34 боевых бронемашины, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 спецтехника. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян", — отметил Александр Тарнавский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Запорожском направлении было сорвано очередное наступление российских оккупантов. Противник пытался провести штурм позиций.