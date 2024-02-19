Россияне снова пошли в наступление на Запорожском направлении: в ВСУ рассказали о ситуации (видео)

Военные опубликовали видео с процессом уничтожения захватчиков

В ночь на 19 февраля армия РФ продолжила свое наступление на Запорожском направлении. Впрочем, достичь успехов оккупантам снова не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. По их данным, очередное наступление врага было сорвано.

"Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия врага – неудачны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что техника врага была уничтожена, а личный состав добит. В подтверждение своим словам военные опубликовали видео с процессом уничтожения захватчиков.

Напомним, что после захвата Авдеевки оккупанты активизировались на Запорожском направлении. Уже несколько дней они пытаются атаковать в районе Работино, которое ВСУ освободили летом 2023-го.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он назвал главную причину такого решения.

Также мы сообщали о том, что в ВСУ назвали новую цель россиян после Авдеевки.