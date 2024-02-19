Росіяни знову пішли у наступ на Запорізькому напрямку: у ЗСУ розповіли про ситуацію (відео)

Військові опублікували відео із процесом знищення загарбників

У ніч на 19 лютого армія РФ продовжила свій наступ на Запорізькому напрямку. Утім досягти успіхів окупантам знову не вдалося.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. За їхніми даними, черговий наступ ворога було зірвано.

"Вночі росіяни намагалися повторити наступ і провести штурм наших позицій. Усі дії ворога – невдалі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що техніку ворога було знищено, а особовий склад добито. На підтвердження своїх слів військові опублікували відео із процесом знищення загарбників.

Нагадаємо, що після захоплення Авдіївки окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку. Вже кілька днів вони намагаються атакувати в районі Роботиного, яке ЗСУ звільнили влітку 2023-го.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він назвав головну причину такого рішення.

Також ми повідомляли про те, що у ЗСУ назвали нову мету росіян після Авдіївки.