Россияне продвигаются в Запорожской области: под угрозой Роботино (карты)

Продолжаются стабилизационные мероприятия

В Запорожской области враг продвинулся у Ивановского и Вербового. Продолжаются бои южнее и западнее Роботиного.

Об этом сообщает ресурс DeepState. По их данным, с 17 февраля начались активные штурмы врагом Роботинского выступления.

Россияне пытаются зайти в самое Роботино, бои идут за опорный пункт южнее села. Враг продавил оборону юго-западнее Вербового, продолжаются стабилизационные меры.

Враг продвинулся у Ивановского и Вербового. Фото — deepstate

"Без введения резервов может сложиться плохая ситуация — это понимают и наши, и враг", — говорится в сообщении.

Добавим, что о продвижении россиян в этом направлении сообщают и в Институте изучения войны. Геолокационные кадры, опубликованные 17 февраля, показывают, что российские войска отразили позиции к югу от Роботина.

Американские аналитики пишут, что российские войска могли возобновить наступление на Роботине и сейчас активно штурмуют населенный пункт. В свою очередь, ISW еще не наблюдала визуальных доказательств российских достижений в самом селе, а также российской подготовки к наступлению или активизации в этом районе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Третьей штурмовой подтвердили уход ВСУ из Авдеевки. Бригада выполнила свои задачи в городе.