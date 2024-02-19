Росіяни просуваються у Запорізькій області: під загрозою Роботине (карти)

Тривають стабілізаційні заходи

У Запорізькій області ворог просунувся біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного.

Про це повідомляє ресурс DeepState. За їх даними з 17 лютого розпочалися активні штурми ворогом Роботинського виступу.

Росіяни намагаються зайти в саме Роботине, бої йдуть за опорний пункт південніше села. Ворог продавив оборону південно та західніше Вербового, тривають стабілізаційні заходи.

Ворог просунувся біля Іванівського та Вербового. Фото - deepstate

"Без введення резервів, може скластися погана ситуація — це розуміють і наші, і ворог", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що про просування росіян на цьому напрямку повідомляють і в Інституті вивчення війни. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, показують, що російські війська відбили позиції на південь від Роботина.

Американські аналітики пишуть що, російські війська могли відновити наступ на Роботине і зараз активно штурмують село. Натомість ISW ще не спостерігала візуальних доказів російських досягнень у самому селі, а також російської підготовки до наступу чи активізації в цьому районі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Третій штурмовій підтвердили відхід ЗСУ з Авдіївки. Бригада виконала свої завдання у місті.