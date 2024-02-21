Росіяни атакують на квадроциклах на одному із напрямків: генерал ЗСУ прокоментував

Ворог продовжує зазнавати великих втрат

На Оріхівському напрямі російські окупанти намагаються атакувати на квадроциклах. Втім, такий спосіб не приносить їм успіхів у штурмах.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. За його словами, ворог зазнає великих втрат.

"Безуспішними атаки росіян були зокрема на Оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах", — сказав він.

Зазначається, що зокрема, у зоні відповідальності військ "Таврія" ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, скоїв 1151 артобстріл (у тому числі 2 скидання з БПЛА боєприпасів з хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмів.

"Загальні втрати росіян за добу 20 лютого склали: в живій силі — 521 людина, в озброєнні та військовій техніці — 60 одиниць, крім БпЛА. Це 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 спецтехніка. Зокрема, знищено і квадроцикл росіян", — зазначив Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Запорізькому напрямку було зірвано чергове настання російських окупантів. Противник намагався провести штурм позицій.