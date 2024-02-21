Росіяни наступають на Харківщині та намагаються прорвати оборону під Мар’їнкою: що відбувається на фронті (карта)
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Наші воїни утримують позиції в умовах нестачі озброєння
Триває 728 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 20 лютого на фронті сталося 66 бойових зіткнень. Найбільше боїв було під Мар’їнкою.
На Куп’янському напрямку ворог зробив 2 безуспішні спроби наступу. Бої точилися в районі Сіньківки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку росіяни 8 разів атакували наші підрозділи. Це сталося поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки окупантів. Вони атакували біля Іванівської Донецької області.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога. Бої йшли в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєвєрне, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти зробили 20 спроб прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався покращити своє тактичне становище. Росіяни атакували на південь від Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 російських атак. Це сталося біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупантів. За добу 20 лютого противник здійснив один безуспішний штурм.
Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, яка ймовірність, що ворог знову спробує захопити Київ. За його словами, наразі росіяни не мають тих можливостей, які мали у лютому 2022 року.