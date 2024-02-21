Війна — день 728: окупанти продовжують активно атакувати позиції ЗСУ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Оперативно про головне за добу

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну продовжується. Окупанти не припиняють штурмувати позиції ЗСУ по всьому фронту, за добу Силам оборони України доводиться відбивати понад 50 ворожих атак. Також активно росіяни обстрілюють територію України дронами-камікадзе та ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У низці областей оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

00:00 Сили оборони Півдня назвали "маніпуляцією та фальсифікацією" заяви Шойгу про взяття Кринок.

"Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогові", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за минулий день росіяни мали одну спробу штурму, але вона була відбита ЗСУ.

Про те, що відбувалося 18 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 725: окупанти продовжують тиснути в районі Авдіївки та фокусуються на Мар’їнському напрямі

З ситуацією в Україні за 19 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 726: РФ продовжує атакувати в районі Авдіївки та штурмує позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку

Інформацію за 20 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 727: росіяни продовжують штурми біля Авдіївки та стягують сили на півдні