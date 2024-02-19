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Війна — день 726: РФ продовжує атакувати в районі Авдіївки та штурмує позиції ЗСУ на Запорізькому напрямі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські війська продовжують атакувати позиції ЗСУ по всьому фронту, проте найбільш напруженою ситуація залишається в районі захопленої РФ Авдіївки, де окупанти намагаються розвинути наступ, а також у районі н.п. Роботине на Запорізькому напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Партизани виявили військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт. Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму, повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

00:00 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Конгрес США продовжити підтримку України, оскільки відмова від цього зобов’язання може зашкодити американській економіці.

Інформацію за 16 лютого дивіться за посиланням: Війна – день 723: критична ситуація в Авдіївці та угоди з Німеччиною та Францією

Про те, що відбувалося 17 лютого, читайте у матеріалі: Війна – день 724: Українські військові залишили Авдіївку, готують нову оборону

Із ситуацією в Україні за 18 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 725: окупанти продовжують тиснути в районі Авдіївки та фокусуються на Мар’їнському напрямку

Теги:
#Україна #Росія #Війна