Росіяни намагаються тиснути на ще одному важливому напрямку: яка сьогодні ситуація на фронті (карти)

Значні втрати окупантів не зупиняють

В України триває 726 день повномасштабного вторгнення Росії. На фронті росіяни не полишають спроб штурмувати українські позиції, зазначаючи колосальних втрат, зокрема й на Херсонському напрямку, де раніше ЗСУ розгорнули плацдарм.

Про це інформує Генштаб ЗСУ. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.

Купʼянський напрямок на мапі Deep State

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

Лиманський напрямок на мапі Deep State

Лиманський напрямок на мапі Deep State

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

На Авдіївському напрямку Збройні Сили України відбили 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Марʼїнський напрямок на мапі Deep State

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області.

Запорізьский напрямок на мапі Deep State

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.

Херсонський напрямок на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи взяли Авдіївку після того, як штурмували місто протягом чотирьох місяців та зазнали нищівних втрат у процесі штурмів. Проте це перша велика перемога росіян з травня 2023 року, моменту, коли остаточно пав Бахмут – тому у пошуках нових перемог росіяни будуть намагатися наступати відразу на п'яти загрозливих напрямках.