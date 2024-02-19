Росіяни намагаються тиснути на ще одному важливому напрямку: яка сьогодні ситуація на фронті (карти)
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Значні втрати окупантів не зупиняють
В України триває 726 день повномасштабного вторгнення Росії. На фронті росіяни не полишають спроб штурмувати українські позиції, зазначаючи колосальних втрат, зокрема й на Херсонському напрямку, де раніше ЗСУ розгорнули плацдарм.
Про це інформує Генштаб ЗСУ. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку Збройні Сили України відбили 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.
На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.
Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи взяли Авдіївку після того, як штурмували місто протягом чотирьох місяців та зазнали нищівних втрат у процесі штурмів. Проте це перша велика перемога росіян з травня 2023 року, моменту, коли остаточно пав Бахмут – тому у пошуках нових перемог росіяни будуть намагатися наступати відразу на п'яти загрозливих напрямках.