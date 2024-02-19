Задля фейків про Авдіївку: ворожі хакери "вдарили" по українських ЗМІ, постраждав і "Телеграф" (фото)

Фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту

Ворожі хакери атакували відомі українські медіа. Постраждав сайт "Телеграфу" та інші українські ЗМІ.

Про це повідомляє Держспецзв’язку. Там закликали у разі підозри, що ви були атаковані, одразу звертатися до фахівців команди.

"Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію", — йдеться у повідомленні.

До Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу. Фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту.

До слова, під час атаки на сторінках видавництв було викладено фейкову інформацію про Авдіївку. Працівники Української правди повідомляли, що сьогодні ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у Twitter, а на сторінці почали з’являтися фейки.

Зокрема, за словами редакції, там було розміщено фейкову інформацію про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Видавництва запевнили, що не мають відношення до опублікованих постів, та зауважили, що їх сторінки були зломані невідомими.

Фейк, який розмістили ворожі хакери на сайті "Телеграфу"

Фейк, який розмістили ворожі хакери у мережі Х від імені Української правди

Фейк, який розмістили ворожі хакери у мережі Х від імені Liga.net

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські хакери здійснили атаку на Microsoft. Зловмисники проникли до системи компанії, використавши старий обліковий запис